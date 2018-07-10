



Десять дней прошло с начала реформ на городском транспорте Великого Новгорода, связанных с введением безналичной системы оплаты Вадим Алексеев



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Всего десять дней прошло с начала реформ на городском транспорте Великого Новгорода, связанных с введением безналичной системы оплаты. Но социальные сети уже полны жалоб владельцев карты «Береста» либо на сбои при их использовании, либо на их острый дефицит.

Как ни старались мы сегодня услышать жесткую критику транспортной карты «Береста», так этого сделать и не смогли. Около часа проработали на остановках, счет опрошенным новгородцам потеряли. И общий вывод: пассажиры довольны системой.

А что же с наводнившими соцсети постами о сбоях при попытке расплатиться «Берестой»? Вот вам статистика: за июнь зарегистрировано 123 тысячи транзакций (это с учетом и банковских карт), за 9 дней июля этих транзакций уже 110 тысяч. И знаете сколько нареканий дошло до центральной диспетчерской службы? Их было всего 5 и все связаны с картами одного и того же банка. Еще одна претензия из Интернета: «Берестой» можно заплатить лишь один раз.

Не исключено, что в дальнейшем система эволюционирует и возможность оплатить «Берестой» будет не ограничена. А пока говорят, что и самих карт в городе не купить. В ЦДС эту информацию подтвердили: в конце июня возник спрос, которого не ожидали. Но сейчас пластик уже подвезли.

Новгородцы на «Бересту» переходят охотно, желающие идут один за другим. Кого-то прельщает удобство, а кого-то экономия – ведь по новгородскому пластику поездка на 2 рубля дешевле. Оценили новацию и в Автобусном парке в первую очередь кондукторы, которым приходится меньше носить тяжестей. Проблемы бывают, но зачастую это связано либо с тем, что неправильно карту к валидатору приложили, либо не подержали положенные 3 секунды, или забыли проверить баланс.

Кстати, с представителями банка, с чьими картами была замечена проблема, уже назначили встречу. Есть уверенность, что все удастся уладить. С другими банками ведут переговоры на предмет включения опции пополнения «Бересты» в их банкоматах. Отметим, что карту на сегодняшний день приобрели уже 13,5 тысяч новгородцев.



