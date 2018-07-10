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В Правительстве области на специально созданной комиссии обсудили предстоящую пробную перепись населения


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Великий Новгород вошел в число 10-ти субъектов России, где будет проведена так называемая «репетиция» статистического исследования, которое в масштабах всей страны пройдет в 2020-м году. Великий Новгород в число участников эксперимента попал неслучайно. Во-первых, сюда приезжает много туристов. Кроме того, в городе большое разнообразие построек разного типа - от многоэтажных домов до частного сектора.
Уже сейчас в Новгородстате собирают данные по числу домов в Великом Новгороде. Что же касается получения информации о населении, то это статистическое исследование будет необычным - впервые в Росстате применят передовые IT-решения. Любой житель России, зарегистрированный на портале Госуслуги, например, сможет передать свои сведения самостоятельно, заполнив электронный лист. Кроме того, будут работать специальные участки, передвижные комплексы, продолжится и поквартирный обход. Переписчики (их потребуется 700 человек) пройдут обучение и будут иметь специальные атрибуты, которые помогут им в работе.
В Новгородстате отмечают, что столь масштабных экспериментов отечественная статистика еще не знала. И если хотя бы 10 процентов жителей города пройдут перепись через портал Госуслуги, это здорово облегчит жизнь статистикам.

10.07.2018 16:38 











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