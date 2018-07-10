



Областная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций подвела предварительные итоги проверок торговых центров и детских лагерей Максим Петров



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В Великом Новгороде прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности областного Правительства. На повестке было четыре вопроса.

Только с начала года в торговых центрах России произошло более тридцати пожаров. Это в два раза больше чем за то же время в 2017-ом. Не утешительная статистика Новгородскую область обошла стороной, но число выявленных нарушений требований пожарной безопасности в регионе уже перевалило за четыре тысячи. Это и неудовлетворительное состояние эвакуационных путей, и нерабочие сигнализации, и неготовность к ЧП персонала и руководства. Таков итог большой проверки управления МЧС, а ведь она еще продолжается.

Еще одной темой в повестке заседания стал детский оздоровительный отдых. На сегодняшний день в области работают 316 учреждений. За время первой смены в них успели отдохнуть больше семи тысяч ребят, а управление МЧС выявить почти 160 нарушений требования пожарной безопасности. 124 из них нынче устранены, к административной ответственности привлечены 23 человека. Особое внимание комиссия уделила детским лагерям, расположенным на берегах водоемов. Еще бы, с начала года в области, на воде случилось 11 происшествий, в которых погибло 7 человек. Детей в этом списке нет, и допустить их появления здесь нельзя.

Обсудили также деятельность подразделений добровольной пожарной охраны, (сегодня в области в них задействованы больше семи тысяч человек) и сложившуюся аварийную ситуацию на канализационном коллекторе в Боровичах. Ему срочно требуется ремонт. Пакет документов для этого должен быть подготовлен до начала осени.





