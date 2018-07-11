



Сотрудники Роспотребнадзора проверили безопасность воды в районах пляжей по всей Новгородской области



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После проверки безопасность воды в районах пляжей сотрудники Роспотребнадзора пришли к неутешительным выводам. Более того, они теперь просят местные власти в некоторых местах поставить таблички с указанием, что купание там опасно для здоровья.

Несоответствие параметров по паразитологическим показателям обнаружили в реке Глушица Новгородского района, а недостатки по микробиологическим данным нашлись более чем в десятке водоемов. Не исключение и пляжи Великого Новгорода – Юрьевский и Кремлевский. По словам экспертов, купаться в Волхове там также нежелательно.

Представители Роспотребнадзора рекомендуют жителям области не купаться в реках и озерах с неблагополучными микробиологическими показателями – это может привести, например, к кишечным инфекциям. Кроме того, эксперты советуют соблюдать правила личной гигиены.



