



В Новгородской области начались рейды по выявлению нелегальных перевозчиков, представляющих услуги такси Елена Пилосова



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В Новгородской области начались рейды по выявлению нелегальных перевозчиков, представляющих услуги такси. Один из них прошел сегодня рано утром в Великом Новгороде. Таксисты встречали пассажиров московского поезда, проверяющие – самих перевозчиков.

Пассажиры утреннего московского поезда сегодня столкнулись с неожиданной проблемой. Многие хотели взять такси, чтобы быстро добраться до дома, но одни машины вдруг резко стали уезжать со стоянки, другие просто не брали пассажиров, выжидая время. Причиной стал совместный рейд полицейских, судебных приставов, налоговой службы и регионального минтранса по выявлению нелегальных перевозчиков.

Воспользоваться услугами такси получилось, конечно, не у всех. Проверяющие расположились сразу в трех местах. Так что работы им предстояло много.

По данным регионального минтранса, в области выдано около 2200 разрешений на перевозки, половина из них приходится на Великий Новгород. На деле же работает гораздо больше таксистов. 95% действуют через так называемые фирмы-операторы, которые, фактически, и являются организаторами этого рынка.

Вот инспекторы ДПС остановили сразу несколько машин. Среди них оказались и такси. Пока судебные приставы пробивают водителя по базе на наличие долгов и штрафов, полицейские и представители налоговой службы проверяют документы. При себе у таксиста, если он работает законно, кроме водительских прав должны быть в наличии разрешение на пассажирские перевозки, страховка с отметкой о такой услуге, путевой лист, квитанции об оплате.

Выяснилось, что договор аренды на машину у водителя оформлен с одной фирмой, разрешение выдано – от другой, а квитанции – вообще от третьей.

Но этим перечень документов не ограничивается. В путевом листе обязательно должна стоять отметка о прохождении медосмотра. Перед каждой рабочей сменой необходимо проверять и техническое состояние автотранспорта. Ведь речь идет и о безопасности пассажиров. Что же получается по факту?

Чтобы вывести таких таксистов из «тени» и был организован этот рейд. Ведь «нелегалы» налоги и страховые взносы не платят, а значит, бюджет несет потери. Насколько удастся легализовать новгородский рынок такси – покажет время. Задача сложная. Сегодня, например, одни водители отделались всего лишь предупреждением, на других составили протокол и выписали штраф. Но сумма от 500 до двух тысяч рублей вряд ли напугает таксиста. В свою очередь проверяющие обещают, что такие рейды станут регулярными. И не только в Великом Новгороде, но и в районах области.







