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|Антимонопольная служба вынесла решение в отношении компании «Газпром газораспределение Великий Новгород»
Компания «Газпром газораспределение Великий Новгород» установила монопольно высокие цены на услуги по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. К такому выводу пришли в региональном управлении федеральной антимонопольной службы. Напомним, в апреле после многочисленных обращений жителей города, УФАС возбудило административное дело по признакам нарушения законодательства.
В результате «Газпром газораспределение Великий Новгород» признали нарушившим закон о защите конкуренции. Предприятию будет выдано предписание об установлении цены, которая не превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли. Выполнять или обжаловать это решение в суде организация «Газпром газораспределение», должно определить после получения полного текста документа.
|11.07.2018 17:18
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