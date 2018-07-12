



В Новгородском Государственном Университете полным ходом идет приемная кампания Елена Пилосова



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Рушанин Александр Кучков решил поступать в Институт медицинского образования на лечебное дело. Молодой человек уже закончил профильный колледж, но всегда хотел получить высшее образование.

На лечебное дело в этом году, впрочем, как и раньше, повышенный спрос. Бюджетных мест всего 100, на 9 июля подано 320 заявлений. Много желающих получить второе высшее медицинское образование в Великом Новгороде приезжает из Санкт-Петербурга, рассказывают в приемной комиссии. Да и за первым - немало абитуриентов из других российских регионов. Вот у Виктории из Карелии старший брат - зубной техник, девушка решила пойти по его стопам и подает заявление на стоматологию. Поступать здесь посоветовали знакомые.

Конкурс есть, подтверждает ответственный секретарь приемной комиссии Феликс Груздев, и не только на дневное отделение. Даже среди заочников заявлений подано гораздо больше, чем в прошлом году. Новгородка Екатерина Самохвалова, например, после агротехнического техникума решила поступить на заочное отделение по специальности землеустройство и кадастр. Сейчас она в отпуске по уходу за ребенком, сыну Артему – всего три месяца. Но время на учебу есть, говорит девушка.

Уже сейчас на 765 бюджетных мест по высшему образованию подано более 2 тысяч 700 заявлений. Большой спрос и на среднее профессиональное. Мест 300 – заявлений 900. Основной наплыв абитуриентов пришелся на начало июля, когда стали известны результаты Единого госэкзамена. В день сотрудники комиссии принимали по 300-400 человек. Сегодня они работают в спокойной обстановке. Первые результаты набора станут известны в последних числах июля.

Абитуриенты с аттестатом отличия в льготную категорию не попадают, но получают дополнительные семь баллов. Окончательные итоги поступления станут известны 8 августа. А пока по поданным заявлениям лидируют медицинские специальности, юриспруденция, журналистика. По-прежнему, не теряют своих позиций экономика и менеджмент. Меньше всего желающих поступить на педагогику сразу по двум профилям: физика и информатика. Здесь на 10 бюджетных мест - только 8 заявлений.



