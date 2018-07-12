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Солецкие врачи совместно с местными чиновниками организовали массовое обследование в рамках диспансеризации в Великом Новгороде
Олеся Иванова
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Солецкие врачи совместно с местными чиновниками организовали массовое обследование в рамках диспансеризации. Одни разносят по адресам приглашения пройти профосмотр, другие – собирают группы, договариваются с врачами в областном центре и за счет районной ЦРБ обеспечивают поездку в профильные клиники.
В очереди к врачу-маммологу 18 пациентов. Все они жительницы Солецкого района, рано утром их привезли на автобусе, также из Новгорода и увезут. Причем, для самих женщин такая поездка абсолютно бесплатна, транспорт нанимает Солецкая ЦРБ за свой счет.
Будучи сама медицинским работником Ирина Николаевна уверена, сегодня диспансеризация – это уже необходимость. В регионе ситуация по части онкозаболеваний не самая благоприятная, а подобные профосмотры – возможность выявить рак на ранней стадии, а значит справиться с болезнью. Такого же мнения придерживается и Вера Александрова, мало то, что перед выездом с пациентами для их же удобства согласовывают дату и время, так еще и психологически совместные поездки к онкологу даются куда легче.
Своего маммографа в райцентре нет, передвижной – из числа новых закупок регионального минздрава – в Сольцах ждут только в третьем квартале, но болезнь, объясняет главврач районной ЦРБ ждать не будет, вот и придумали выход из положения. В числе основных причин и возраст населения, большая часть местных жителей – в группе риска. Именно после 40-ка, говорят специалисты, возрастает вероятность возникновения рака молочной железы.
Ежегодно в Новгородской области регистрируют более 300 новых случаев рака молочной железы, примерно треть выявляют как раз во время профосмотров и диспансеризации, и в большинстве своем – это начальные стадии, то есть то время, когда можно и нужно лечить. Не удивительно, что пример Солецкой ЦРБ, а в прошлом году районные врачи организовали визит к маммологу для 500 местных женщин, в нынешнем уже для 360, подхватили и другие районы.

12.07.2018 18:09 











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