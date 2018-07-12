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|Участники автоэкспедиции «Земляки» приближаются к конечной цели своего долгого путешествия
Участники автоэкспедиции «Земляки», которая стартовала в минувшую пятницу от стен Новгородского кремля, остановилась в Ижемском районе. Цель акции - восстановить исторические связи Великого Новгорода и старинного села Усть Цильма в Коми крае.
Репортаж наших коллег из ГТРК «Коми гор».
|12.07.2018 18:30
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