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Представители архитектурно-археологического отряда Института археологии РАН начали работы на Борисоглебском раскопе в новгородском Кремле
Юрий Левиков
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Представители архитектурно-археологического отряда Института археологии РАН под руководством профессора Владимира Седова начали работы на Борисоглебском раскопе в новгородском Кремле. Ключевая цель экспедиции – подробное изучение остатков существовавшего до 17 века каменного храма Бориса и Глеба, построенного во второй половине 12 столетия.
В предвоенные годы остатки церкви Бориса и Глеба в Кремле археологи уже изучали, но подробности тех исследований канули в лету. Тогда специалистам удалось обнаружить основание древней постройки, но сейчас о том, каким был храм представление пока умозрительное. Впрочем, понять, хотя бы приблизительно, какими были размеры церкви можно уже сейчас, если знать, что стоящий по соседству храм Андрея Стратилата – не что иное, как дошедший до нас предел древнего Борисоглебского собора.
Храм Бориса и Глеба возвели в 12 столетии, глобально перестроили в 15 веке и после обрушения в 1682 году не стали восстанавливать. В небольшом раскопе удалось найти кладку 12 века, по всей видимости, это фрагмент одной из стен храма, и остатки сооружений 15 столетия. Они совершенно разные и по использованному материалу, и по технике укладки стен, - показывает доктор искусствоведения Владимир Седов.
Впрочем, пока это своего рода археологическая разведка. Для подробного изучения остатков храма Бориса и Глеба потребуется время. А главная цель специалистов – дать всем нам представление о том, какой была в свое время эта церковь.
Специалисты не исключают, что в культурном слое, пусть и вскрывавшемся в предвоенные годы, могут оказаться интересные археологические находки. Кроме того, ученые надеются чуть расширить раскоп, не ограничиваясь древними стенами, чтобы изучить эту территорию в так сказать археологическом контексте.

13.07.2018 15:02 











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