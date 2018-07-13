



16 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2017 год



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16 июля истекает срок уплаты НДФЛ за 2017 год. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, нотариусах, адвокатах и других лицах, занимающихся частной практикой, а также тех, кто получил доходы от продажи имущества или выигрыша в лотерею. По данным регионального управления налоговой службы, общее число таких налогоплательщиков составляет примерно 15 тысяч человек, а вот отчитались пока лишь две трети. Если вовремя всё не заплатить, фискальные органы начнут начислять пени, если и штрафные санкции не помогут – будут требовать уплаты через суд.

Рассказали в региональном управлении ФНС и о предстоящей кампании по сбору имущественного налога, его нужно заплатить до 3 декабря. Почтовые уведомления служба начнет рассылать уже в августе-сентябре, письма придут всем собственникам недвижимости, транспорта и земельных участков. Исключения составят лишь те, у кого сумма налога меньше ста рублей и тем, у кого есть личный кабинет на сайте ведомства, начисления стоит искать там. Ну и стоит напомнить, что в нынешнем году от уплаты налога за землю освобождены все пенсионеры, у которых на дачу отводится всего шесть соток. Если размер участка больше, то придется заплатить лишь за разницу.



