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В Новгородской области отметили 77-ую годовщину одной из самых блестящих операций времен Великой Отечественной войны - контрудара под Сольцами


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В Новгородской области отметили 77-ую годовщину одной из самых блестящих операций советского военного командования времен Великой Отечественной войны, вошедшей в историю как контрудар под Сольцами. Здесь в июле 41-го подразделения Красной Армии не только смогли противостоять наступлению фашистов, но и отбросить корпус Манштейна на 40 километров от города. Тем самым были сорваны планы блицкрига по взятию Новгорода и Ленинграда в самом начале войны. По традиции в день годовщины этого события жители города отправляются на митинг к памятной звезде, где проходит панихида по погибшим.
К памятному месту родители привели детей, чтобы те знали, какой ценой удалось отстоять их родную землю.
Контрудар под Сольцами оказался неожиданным для врага и успешным для наших войск. В операции были задействованы артиллерийские полки, отряды народного ополчения и части НКВД. Бои шли с 14 по 18 июля. Враг бросал в бой всё новые и новые силы, но прорваться к Новгороду, и дальше к Ленинграду так и не смог. В память о героизме советских солдат в местном музее создана большая экспозиция, рассказывающая о тех героических временах.

13.07.2018 18:28 











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