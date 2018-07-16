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В Великом Новгороде торжественно отметили «экватор» Года добровольца
Юрий Левиков
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В Великом Новгороде торжественно отметили «экватор» года добровольца. С волонтерским движением во всех его проявлениях можно было разом познакомиться в эти выходные на Ярославовом Дворище.
Начинался этот праздник с зарядки от чемпионки – Елены Моисеевой. В одном ряду новгородцы всех возрастов. Добровольцы - в первых рядах, их физической нагрузкой не удивишь и не испугаешь. Ведь точно так же, к примеру, начинался каждый день для волонтеров, помогавших на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.
А это зарядка с мусорным пакетом в руках – скандинавская уборка, плоггинг. Здесь учитывается как время прохождения импровизированной дистанции, так и количество собранного мусора. Добровольцы подобрали немало бытовых отходов вдоль берега Волхова.
Среди волонтерских объединений у некоторых в приоритете экология. Одно из них – «Добрый Новгород». Его активисты доказывают: чистоту наводить не скучно, а порой интересно и весьма познавательно. Так, через пару недель они планируют отправиться в Юрьево, прибрать окрестности и посетить местный монастырь, а буквально на днях пришлось потрудиться на берегах Веряжки.
Волонтерское движение в этот день представляли на многих площадках, министр спорта и молодежной политики Елена Кирилова вручила благодарности многим добровольцам и подытожила: Новгородская область – добрый регион, ведь у нас больше 250 волонтерских объединений и 15 тысяч бескорыстных помощников.
Позади экватор 2018 года, объявленного в России Годом волонтера, а это значит, впереди еще предстоит еще немало добрых дел.

16.07.2018 15:53 











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