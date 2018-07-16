Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
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НОВОСТИ





Старая Русса отметила 851-ый День рождения
Оксана Шведова
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Праздник развернулся на Центральном стадионе. К рушанам приехали гости со всей России. Сегодня - это излюбленное место для туристов. Кто-то едет сюда, чтобы попробовать целебную минеральную воду, кто-то - чтобы познакомиться с творчеством Федора Михайловича Достоевского, кто-то, чтобы увидеть знаменитую старорусскую солеварню.
Маленькие рушане с гордостью держат герб своего города. На нем - вся история Старой Руссы. На красном поле - железная сковорода, на которой выпаривается соль. До 19-го века соль была главным промыслом и отправлялась во все российские города. Предпочтение чистейшему продукту отдавали и Иван Грозный, и Петр I. А сегодня сюда приезжают уже не за солью, а за минеральной водой. Знаменитые на весь мир целебные источники славятся своими по истине волшебными свойствами.
На торжестве в день рожденья города традиционно чествовали лучших работников. Благодарности губернатора области и председателя Новгородской областной думы вручили специалистам 123-го авиаремонтного завода, старорусского курорта, школ и детских садов, культработникам - тем, кто делает жизнь города лучше и работает на его будущее.
И, конечно, какой праздник без забав и угощений. Рушане и гости знакомились со старинными русскими играми, учились росписи по глине, здоровались со Старорусским Петрушкой. В торговых рядах гостей потчевали чаем на травах собственного производства и свежим медом с личных пасек. Погода в день города была солнечной, такой же, как и люди, живущие в этом удивительном городе - городе-солеваре, городе Достоевского, городе–курорте! Главными пожеланиями в день рожденья Старой Руссе было долголетие и процветание!

16.07.2018 16:05 











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