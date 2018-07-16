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Двести талантливых новгородских школьников и студентов стали слушателями губернаторской школы и обрели маститых наставников
Анастасия Тэммо
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В Новгородской области продолжает развиваться проект АСИ «Кадры будущего для регионов». Так, сегодня в детском центре «Гверстянец» прошел образовательный интенсив под названием «Губернаторская школа», объединивший школьников, студентов и их наставников.
Этим новгородским школьникам завидовали даже их наставники. Казалось бы, у каждого приглашенного сюда взрослого есть своя история успеха, и, тем не менее, таких возможностей для старта в будущее, не было ни у кого из них. С помощью тренера счастья (да! На площадке губернаторской школы был и такой важный человек!) ребята искали свое предназначение в жизни, а после, поймав мечту, генерировали идеи и старательно продумывали детали своего проекта.
В губернаторскую школу, которая стала частью большого проекта АСИ “Кадры будущего для региона”, вошли 200 талантливых новгородских ребят. Итог их трехдневной работы - 29 проектов, связанных с развитием туризма, медициной и экологией (дети говорили сегодня даже о биобетоне!). Сориентироваться в списке уважаемых людей и выбрать своего наставника школьникам помогли студенты – тьюторы, хорошо знающие, как развивать лидерские качества.
Глаза сегодня горели не только у детей. Представленными проектами захотели заниматься в НовГУ, директор музея-заповедника Наталья Григорьева взяла под свое крыло 5 представленных сегодня историй! Такой отклик – самый главный результат, считает руководитель АСИ Светлана Чупшева.
Сейчас проект Кадры будущего для региона объединил 5 тысяч детей. Он запущен в 6ти регионах. И, судя по проявленному интересу к нему, в следующем году этот опыт должен охватить уже всю страну.
Атомный по энергетике семинар, разумеется, получи свое продолжение. Он-лайн общение и личные встречи с наставниками и студентами-тьюторами помогут школьникам доработать, отшлифовыватьь проекты, чтобы в конечном итоге представить их сначала на Всероссийском форуме «Наставник», а после – в «Артеке», «Сириусе» и «Орленке».
16.07.2018 18:47 











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