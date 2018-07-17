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В Старой Руссе открылся музей Братьев Карамазовых
Оксана Шведова
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Это событие стало возможным, благодаря федеральной поддержке и большому желанию коллектива Новгородского музея-заповедника. Теперь любой желающий может совершить путешествие в 19 век, а именно – в город Скотопригоньевск, где жила семья Карамазовых.
На открытии музея - вся семья Карамазовых, словно сошедшая со страниц великого романа Федора Михайловича Достоевского. Её глава, Федор Павлович, согласно этикету того времени, обрядился во фрак и накрахмаленную белую рубашку. Рядом сыновья - Иван, Алексей и Дмитрий, служанка Грушенька и маленький Илюша Снегирев, которому писатель отвел в романе особое место.
К открытию музея Братьев Карамазовых в Старой Руссе шли без малого 60 лет. Идея создать литературный музей появилась еще в послевоенные годы, но лишь спустя это время она воплотилась сначала в детальном проекте, а после в экспозициях собранных в одном специальном помещении. Помогла федеральная поддержка и коллекция старинной мебели, которую бережно хранили в Новгородском музее-заповеднике. И, конечно, реставраторы, которые вернули вторую жизнь многим старинным вещам эпохи Достоевского.
А в результате зритель, приходя в музей, мгновенно переносится в 19 век. Окунается в быт помещичьей семьи с обстановкой из красного дерева и резной мебели, обивкой из дорогих тканей и непременным атрибутом богатой семьи - роялем.
В литературном музее все продумано до мелочей: старинные газеты на столе, бутылка из под дорогого коньяка той эпохи, записные книжки в позолоте. И именно эти мелочи добавляют дух времени романа.
А еще, для более глубокого изучения романа в музее есть и современный помощник - интерактивный экран, который подробно расскажет о каждом герое, его значении в романе, познакомит с жизнью и творчеством самого Федора Михайловича Достоевского.
Увидеть уникальную экспозицию и окунуться в мир Достоевского может теперь любой желающий. Отметим, что музей романа «Братья Карамазовы» - единственный в мире.
17.07.2018 18:48 











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