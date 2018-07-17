



Несколько новгородских семей получили сертификаты на отдых и оздоровление своих детей по программе АСИ



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Еще несколько новгородских семей получили сертификаты на отдых и оздоровление своих детей с ограниченными физическими возможностями. Торжественная церемония состоялась во время визита губернатора области Андрея Никитина и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой в реабилитационный центр в Юрьево. Обладателем сертификата стал и Артем Димитерко. Для его мамы Ульяны возможность компенсировать затраты семьи на летний отдых ребенка стала большим подспорьем.

Система сертификатов на отдых и оздоровление детей-инвалидов в Новгородской области внедрена впервые. Появилась она благодаря участию региона в 11-ти федеральных проектах по социальному обслуживанию населения, разработанных Агентством стратегических инициатив. Например, только в этом году сертификатами на плату услуг в оздоровительных лагерях смогут воспользоваться 350 семей. Не менее 35 человек будут обеспечены средствами реабилитации и по проекту «Новое качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья». Соответствующие сертификаты генеральный директор АСИ Светлана Чупшева вручила юным новгородцам. Ну а компания по производству функциональных протезов продемонстрировала участникам встречи возможности своих изделий, которыми они обеспечивают детей-инвалидов по проекту «Моторика». Андрей Никитин, в свою очередь, подчеркнул, что развитие экономики невозможно без развития социальной сферы, образования и современного здравоохранения.

Во время визита в реабилитационный центр Андрей Никитин и Светлана Чупшева познакомились с его оснащением и провели встречу с представителями некоммерческих организаций, где обсудили вопросы взаимного сотрудничества.



