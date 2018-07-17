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Сотрудники регионального избиркома и территориальных комиссий получили памятные значки и благодарности от ЦИКа
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Сотрудники регионального избиркома и территориальных комиссий сегодня получили памятные значки и благодарности от ЦИКа. Их вручал представитель Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев. В своем приветственном слове Василий Николаевич поблагодарил новгородских представителей за работу во время президентской кампании, отметив их профессионализм, а также пожелал удачи на предстоящих выборах в городскую думу. Впрочем, эта встреча в рамках рабочей поездки не стала для Василия Лихачева единственной, накануне он пообщался с губернатором региона и спикером областной думы. Речь, по его словам, шла о предстоящей предвыборной кампании.
Во время пресс-подхода Василий Лихачев обратился к журналистам с просьбой привлечь людей прийти на выборы 9 сентября. Он заметил, что год от года цифры по явке избирателей снижаются, и если федеральные выборы большинство избирателей не игнорирует, то на муниципальных показатели явки всего 15-20 процентов. При этом, по его словам, нужна работа на личную мотивацию.
В канун предстоящих выборов ситуацию на городском политическом поле Василий Лихачев, являясь куратором нашей области от ЦИК, охарактеризовал как не гладкую, но вполне рабочую. Он напомнил, что наш регион входит в число лидеров по количеству зарегистрированных партий и добавил, что во время рабочего визита на Новгородчину обязательно встретится с представителями политических объединений.

17.07.2018 19:14 











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