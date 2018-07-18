



Пенсионеры вправе сами выбирать, как им получать свои деньги



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Согласно федеральному законодательству с 1 июля 2020 года все российские пенсионеры будут пользоваться единой платежной национальной системой «Мир». Но у людей старшего поколения по-прежнему остается выбор, как получать свои пенсии и социальные выплаты: по банковским картам или через Почту России. Это съемочной группе «Вестей» еще раз подтвердили в Новгородском отделении пенсионного фонда России. Сегодня в нашей области из 204800 пенсионеров почти сорок процентов предпочитают получать свои деньги в почтовых отделениях или на дому, через почтальона.

Те пенсионеры, у которых истекает действие банковских карт, могут не затягивать вопрос и обратиться в свой банк, где они автоматически будут переведены на платежную систему «Мир» и получат новые карты. Договоры с кредитными организациями пенсионный фонд уже заключил. Однако в редакцию «Вестей» обратились жители Парфинской деревни Беглово, которые опасаются перевода своих денег на карточки. Ближайший банкомат находится в райцентре, до которого даже нет прямого автобусного маршрута.

Повода для тревоги и беспокойства у людей старшего возраста быть не должно, заверил нас руководитель регионального отделения пенсионного фонда Алексей Костюков. Переход на национальную платежную систему «Мир» пройдет для пенсионеров плавно. Тем более, что у них остается право выбора, как получать деньги: через банковскую карту или через Почту России.



