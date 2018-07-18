



На реализацию концепции семейной политики в Новгородской области в 2018 году потратят без малого полтора миллиарда рублей



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Без малого полтора миллиарда рублей потратят на реализацию концепции семейной политики в Новгородской области в 2018 году. Эта программа включает в себя самые разнообразные позиции, такие как: обеспечение жильем детей-сирот, помощь детям-инвалидам и профилактику абортов. Ход ее реализации и обсудили сегодня на заседании координационного совета под руководством заместителя губернатора Ольги Колотиловой. По итогам первого полугодия уже можно говорить об определенных результатах. Так, медики смогли оказать психологическую помощь сотням жительниц Новгородской области, которые планировали сделать аборт. И многие из них решили оставить детей.

Приятной частью заседания стало чествование многодетных матерей. Дипломы получили женщины, которые воспитали трех и более детей.



