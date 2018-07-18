



Губернатор Андрей Никитин провел личный прием граждан



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Андрей Никитин провел личный прием граждан.

Житель поселка Крестцы обратилась с просьбой о благоустройстве детской площадки в сквере «Екатерининский». Губернатор сразу переадресовал вопрос главе района. Как пояснил Сергей Яковлев, за последние четыре года удалось уже сделать 11 новых площадок. Не менее четырех дополнительно появятся, в том числе, и в этом сквере.

Губернатор поручил закончить все работы в летний период, чтобы уже осенью мамы с детьми могли оценить благоустройство детской площадки. Также Андрей Никитин поручил разобраться, почему этот вопрос не удалось решить на местном уровне, и по какой причине заявительнице потребовалось обращаться в региональную Приемную Президента.

Другие вопросы личного приема касались организации педиатрической помощи детям в Мошенском районе и ремонта дороги в Великом Новгороде.



