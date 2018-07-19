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В Великом Новгороде активнее ведутся дорожные работы
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С наступлением жаркой и сухой погоды в Великом Новгороде активнее ведутся дорожные работы. Сегодня один из четырех генподрядчиков - СМУ-57 – доложил о завершении работ на Большой Московской улице. Асфальтовое покрытие проезжей части обновлено практически полностью. Отметим, что последний капремонт на одной из главных магистралей Великого Новгорода проводился еще в начале нулевых, а последние 15 лет здесь делали лишь ямочный ремонт. Также подходят к концу и работы на других городских улицах.
Сейчас рабочие СМУ-57 завершают ремонт съездов с Большой Московской. Это - условие администрации Великого Новгорода, которое подрядчики тоже выполняют по всем правилам. Впереди, по крайней мере, еще три месяца для активного ремонта городских улиц.
Дорожники заверяют, что время на выполнение условий контракта у них есть, при этом гарантируют высокое качество ремонта городских дорог.
19.07.2018 17:38 











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