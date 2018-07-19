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Заместитель губернатора Валерий Пикалёв провел заседание межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
Анастасия Тэммо
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Заместитель губернатора Валерий Пикалёв провел заседание межведомственной комиссии по реализации в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, на эти цели в этом году было выделено 212 миллионов рублей, однако, судя по представленной информации, список участников программы из 42 муниципальных образований, скорее всего, придется сократить.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области Ирина Николаева отметила, что ошибки прошлого года могут повториться вновь. С темпом выполнения работ справляются далеко не все районы. При том, что все мероприятия были утверждены еще в декабре. Так, конкурсные процедуры не объявляли (либо проводят их повторно) 16 муниципальных образований.
Ирина Николаева отметила, что в случае сильного отставания правительство вправе перераспределить выделенные деньги другим муниципальным образованиям на эти же цели. Чтобы после в сентябре-октябре их освоили те, кто порасторопнее. Это предупреждение было адресовано и в адрес администрации Великого Новгорода. В областном центре, доложил заместитель мэра Игорь Прохоров, благополучно дела обстоят с дворовыми территориями. Работы идут на всех 43-х объектах, отклонение от графика незначительное. Куда больше проблем с благоустройством общественных территорий.
На вопрос, почему идет такое сильное отставание, ведь все было известно еще 5 месяцев назад, Игорь Прохоров ответил, что виной всему – дополнительные согласования дизайн-проектов с общественностью. Кроме того, потребовалось разработать и провести экспертизу проектно-сметной документации по установке линий наружного освещения. Что касается некачественных работ, проведенных в парке Юности в прошлом году, исковое письмо подрядчику мэрия все-таки направила.
В итоге, вопрос о сохранении субсидии Великому Новгороду на благоустройство общественных территорий был вынесен на голосование межведомственной комиссии. С учетом замечаний, финансирование было решено оставить в полном объеме.
19.07.2018 17:40 











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