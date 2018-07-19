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В Великом Новгороде в недостроенном многоквартирном доме на улице Шимской было совершено двойное убийство
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утром в недостроенном многоквартирном доме на улице Шимской было совершено двойное убийство. На место тут же выехала следственно–оперативная группа. Тела мужчины и женщины со следами колото-резаных ран находились в одной из квартир на втором этаже.
Установить личности погибших пока не удалось, документов при них нет. Более того, следователи считают, что убитые могли принадлежать к категории лиц без определенного места жительства и неофициально жили в этом недостроенном доме. Главную улику – небольшой по размерам нож, которым, вероятно, и были совершены убийства – также обнаружили на месте преступления.
По мнению следователей, убийство могло произойти этой ночью в интервале с 10 вечера до 3 часов утра. Они не исключают, что к преступлению могут быть причастны другие лица без определенного места жительства. Следствие продолжается.

19.07.2018 17:48 











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