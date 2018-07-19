



9 сентября, в единый день голосования, в нашей области пройдут сразу 13 выборов



Фото 9 сентября, в единый день голосования, в нашей области пройдут сразу 13 выборов. Все они будут муниципальными. В ряде районов выберут глав городских и сельских поселений, а в Старой Руссе и в Великом Новгороде полностью переизберут состав городских дум. О ходе избирательных кампаний сегодня на брифинге рассказала председатель облизбиркома Татьяна Лебедева. Она сообщила, что прием документов от кандидатов уже завершился, сейчас идет процедура регистрации и сбор подписей. Озвучила Татьяна Лебедева и некоторые цифры.

Сейчас на мандаты в думу Великого Новгорода претендуют 318 кандидатов, из них 13 - самовыдвиженцы, остальные представители политических партий. В списке заявителей - 12 политических объединений. Что же касается непосредственно самого дня голосования, то 9 сентября в области откроются 142 избирательных участка. Отдать свой голос за того или иного кандидата по открепительным удостоверениям будет невозможно, а вот досрочное голосование организуют, оно начнется за 10 ней до выборов.



