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Раскоп на Знаменской радует археологов интересными находками
Юрий Левиков
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В Великом Новгороде археологические работы на возле Знаменской 15 идут всего около месяца. Но уже сейчас можно говорить - этот раскоп преподносит сюрпризы.
На площади в 144 квадратных метра уже больше тысячи находок, археологи дошли до слоев первой половины 14 века и именно тут отыскали берестяную грамоту.
В целом, собранная археологами коллекция впечатляет: тут и уникальные печати, в том числе князя Афанасия Даниловича, и товарные пломбы, их уже с десяток и специалисты устанавливают, если можно так выразиться, средневековых контрагентов, и монеты, в том числе впервые найденные в Великом Новгороде деньги, отчеканенные в правление шведского короля Магнуса Эриксона.
Также в комплексе находок – замок, судя по размерам, от небольшого ларца, где хозяева усадьбы могли хранить особо ценные вещи. И множество бытовых предметов, в том числе, к примеру, нож, дошедший до нас с рукояткой, что, как уверяют, археологи, большая редкость. К счастью для работающих на раскопе, здесь прекрасно сохранились деревянные изделия, потому и частоколы и постройки двух усадеб легко «читаются». А зная, куда выходила отмостка, двора без труда можно воссоздать древнюю топографию. Что, собственно, уже и сделали.
Погружение в новгородское средневековье для этой команды археологов продолжается. Более того, приглашают присоединиться желающих и их труд обещают оплатить.

20.07.2018 14:43 











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