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Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области подвела первые итоги работы Всероссийской акции «Отцовский патруль»
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Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова подвела первые итоги работы Всероссийской акции «Отцовский патруль». По инициативе детского омбудсмена была создана рабочая группа из общественников и представителей органов власти, задача которой - сделать жизнь детей безопаснее. Общественники проверяют заброшенные стройки и здания, несанкционированные пляжи. Проводят ночные рейды в поисках припозднившихся детей, фиксируют во избежание беды открытые люки и чердаки.
Такие рейды прошли уже три раза. Рабочая группа, которая осмотрела несанкционированные пляжи, предложила установить больше информационные таблички о запрете купания, и усилить контроль за наиболее популярными у новгородских детей местами. Во время ночного рейда по улицам города несовершеннолетних без сопровождения взрослых не нашли. А вот на заброшенных стройплощадках комиссия встретила четырех подростков.
Все предложения по проблемным вопросам передадут в городскую думу и мэрию, а также правоохранительным органам и в управление МЧС для принятия срочных мер для того, чтобы исправить ситуацию.
20.07.2018 17:19 











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