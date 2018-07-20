



Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области подвела первые итоги работы Всероссийской акции «Отцовский патруль»



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Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова подвела первые итоги работы Всероссийской акции «Отцовский патруль». По инициативе детского омбудсмена была создана рабочая группа из общественников и представителей органов власти, задача которой - сделать жизнь детей безопаснее. Общественники проверяют заброшенные стройки и здания, несанкционированные пляжи. Проводят ночные рейды в поисках припозднившихся детей, фиксируют во избежание беды открытые люки и чердаки.

Такие рейды прошли уже три раза. Рабочая группа, которая осмотрела несанкционированные пляжи, предложила установить больше информационные таблички о запрете купания, и усилить контроль за наиболее популярными у новгородских детей местами. Во время ночного рейда по улицам города несовершеннолетних без сопровождения взрослых не нашли. А вот на заброшенных стройплощадках комиссия встретила четырех подростков.

Все предложения по проблемным вопросам передадут в городскую думу и мэрию, а также правоохранительным органам и в управление МЧС для принятия срочных мер для того, чтобы исправить ситуацию.



