



В Новгородской Центральной городской клинической больнице откроется специальное отделение диспансеризации



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Диспансеризация за счет работодателя. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому каждый работник может взять выходной раз в три года, чтобы пройти профосмотр. Причем, день для диспансеризации сотруднику обязаны будут оплатить по среднему. Впрочем, до недавнего времени уложиться за день и пройти всех врачей у новгородцев получалось не всегда. Изменить ситуацию должно специальное отделение диспансеризации, которое откроется в старом корпусе Новгородской Центральной городской клинической больницы.

Сейчас на первом этаже здания полном ходом идут ремонтные работы. К концу лета здесь должны появиться регистратура, кабинеты доврачебного осмотра, забора анализов, кабинет гинеколога, маммограф и флюорограф. Деньги на ремонт первого этажа под отделение диспансеризации, а это 4 миллиона рублей, были выделены из областного бюджета.

Примечательно, что пройти диспансеризацию за день по принципу «одного окна» в новом отделении смогут все новгородцы, вне зависимости от того, к какой поликлинике они приписаны. Причем раз в три года, как и рекомендуют врачи, профосмотр проводится абсолютно бесплатно.



