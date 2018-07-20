Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Новгородской Центральной городской клинической больнице откроется специальное отделение диспансеризации
Фото  Видео репортаж Видео
Диспансеризация за счет работодателя. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому каждый работник может взять выходной раз в три года, чтобы пройти профосмотр. Причем, день для диспансеризации сотруднику обязаны будут оплатить по среднему. Впрочем, до недавнего времени уложиться за день и пройти всех врачей у новгородцев получалось не всегда. Изменить ситуацию должно специальное отделение диспансеризации, которое откроется в старом корпусе Новгородской Центральной городской клинической больницы.
Сейчас на первом этаже здания полном ходом идут ремонтные работы. К концу лета здесь должны появиться регистратура, кабинеты доврачебного осмотра, забора анализов, кабинет гинеколога, маммограф и флюорограф. Деньги на ремонт первого этажа под отделение диспансеризации, а это 4 миллиона рублей, были выделены из областного бюджета.
Примечательно, что пройти диспансеризацию за день по принципу «одного окна» в новом отделении смогут все новгородцы, вне зависимости от того, к какой поликлинике они приписаны. Причем раз в три года, как и рекомендуют врачи, профосмотр проводится абсолютно бесплатно.

20.07.2018 17:27 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .