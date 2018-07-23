



10 выпускников Санкт-Петербургского Университета Государственной противопожарной службы МЧС заступили на службу в Новгородской области Ирина Демендеева



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10 выпускников Санкт-Петербургского Университета Государственной противопожарной службы МЧС заступили сегодня на службу в Новгородской области. Молодые лейтенанты будут работать в разных спасательных структурах.

Вот они – молодые инженеры, диспетчеры, дознаватели и, конечно, пожарные, которые с этого дня начнут нести службу в Великом Новгороде и районах. Уроженец Старой Руссы Дмитрий Карпов поедет в Чудово и займет там пост заместителя начальника 9 пожарно-спасательной части. Конечно, юный лейтенант волнуется, но годы учебы в ведомственном ВУЗе МЧС научили его держать себя в руках.

5 лет пролетели как один день, признаются лейтенанты. Удалось многому научиться, но теперь их ждет самое сложное - применение этих знаний в реальной жизни.

Торжество в честь приема на службу молодых лейтенантов прошло за 13 минут. Спасатели ценят свое время. Совсем скоро этому и многому другому у них научатся и молодые сотрудники. На адаптацию при работе в МЧС обычно требуется не больше года, - говорят специалисты.



