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10 выпускников Санкт-Петербургского Университета Государственной противопожарной службы МЧС заступили на службу в Новгородской области
Ирина Демендеева
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10 выпускников Санкт-Петербургского Университета Государственной противопожарной службы МЧС заступили сегодня на службу в Новгородской области. Молодые лейтенанты будут работать в разных спасательных структурах.
Вот они – молодые инженеры, диспетчеры, дознаватели и, конечно, пожарные, которые с этого дня начнут нести службу в Великом Новгороде и районах. Уроженец Старой Руссы Дмитрий Карпов поедет в Чудово и займет там пост заместителя начальника 9 пожарно-спасательной части. Конечно, юный лейтенант волнуется, но годы учебы в ведомственном ВУЗе МЧС научили его держать себя в руках.
5 лет пролетели как один день, признаются лейтенанты. Удалось многому научиться, но теперь их ждет самое сложное - применение этих знаний в реальной жизни.
Торжество в честь приема на службу молодых лейтенантов прошло за 13 минут. Спасатели ценят свое время. Совсем скоро этому и многому другому у них научатся и молодые сотрудники. На адаптацию при работе в МЧС обычно требуется не больше года, - говорят специалисты.

23.07.2018 16:39 











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