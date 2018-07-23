



В Парфино прошло выездное совещание областной комиссии по охране труда Юрий Левиков



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В Парфино прошло выездное совещание областной комиссии по охране труда. Говорить о производственном травматизме решили в райцентре, потому что с начала года два из трех смертельных случаев на производстве произошли именно там.

Экскурсия на Парфинский фанерный комбинат начинается с инструктажа по технике безопасности. И пусть в составе комиссии многие сами эксперты в этой области, инженера по охране труда слушают внимательно. Потом идут в цеха. В одном из них в апреле в результате несчастного случая погиб рабочий. Как показала проверка, он слишком близко подошел к деревообрабатывающему станку. Теперь подобное развитие событий исключено, уверяет нас руководство предприятия – во время работы оборудования подобраться к нему при всем желании не получится.

О том, что сделано для безопасности труда на предприятии, говорили и во время совещания в районной администрации. После несчастного случая со смертельным исходом, специальная комиссия определила, над чем еще предстоит поработать, вспомнили и о том, что спецодежда была предоставлена не в полном объеме, и порой сотрудники не знали своих должностных обязанностей, и медицинские осмотры проводились не регулярно.

Вместе с тем, представители Парфинского фанерного комбината критику принимают, со временем надеются исправить недостатки и даже пройти сертификацию по международному стандарту в сфере охраны труда. Члены комиссии посоветовали и другим организациям из Парфинского и Новгородского районов, где произошли несчастные случаи со смертельным исходом, стать первопроходцами в реализации новой для нашей области «стратегии нулевого травматизма».

В целом, общие показатели первого полугодия 2018 года довольно неплохие: несчастных случаев на производстве стало на 22% меньше, чем за тот же период года минувшего. Но представители областной комиссии по охране труда предлагают не расслабляться, а продолжать работать: инструктировать и предупреждать.



