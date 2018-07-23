Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Парфино прошло выездное совещание областной комиссии по охране труда
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
В Парфино прошло выездное совещание областной комиссии по охране труда. Говорить о производственном травматизме решили в райцентре, потому что с начала года два из трех смертельных случаев на производстве произошли именно там.
Экскурсия на Парфинский фанерный комбинат начинается с инструктажа по технике безопасности. И пусть в составе комиссии многие сами эксперты в этой области, инженера по охране труда слушают внимательно. Потом идут в цеха. В одном из них в апреле в результате несчастного случая погиб рабочий. Как показала проверка, он слишком близко подошел к деревообрабатывающему станку. Теперь подобное развитие событий исключено, уверяет нас руководство предприятия – во время работы оборудования подобраться к нему при всем желании не получится.
О том, что сделано для безопасности труда на предприятии, говорили и во время совещания в районной администрации. После несчастного случая со смертельным исходом, специальная комиссия определила, над чем еще предстоит поработать, вспомнили и о том, что спецодежда была предоставлена не в полном объеме, и порой сотрудники не знали своих должностных обязанностей, и медицинские осмотры проводились не регулярно.
Вместе с тем, представители Парфинского фанерного комбината критику принимают, со временем надеются исправить недостатки и даже пройти сертификацию по международному стандарту в сфере охраны труда. Члены комиссии посоветовали и другим организациям из Парфинского и Новгородского районов, где произошли несчастные случаи со смертельным исходом, стать первопроходцами в реализации новой для нашей области «стратегии нулевого травматизма».
В целом, общие показатели первого полугодия 2018 года довольно неплохие: несчастных случаев на производстве стало на 22% меньше, чем за тот же период года минувшего. Но представители областной комиссии по охране труда предлагают не расслабляться, а продолжать работать: инструктировать и предупреждать.

23.07.2018 16:58 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .