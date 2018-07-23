



В Волотовском, Солецком, Старорусском и Шимском районах установлен карантин по африканской чуме свиней



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В Волотовском, Солецком, Старорусском и Шимском районах установлен карантин по африканской чуме свиней. Указ об этом подписал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Очаг заражения был обнаружен 20 июля на одной из площадок «Новгородского бекона» в Волотовском районе. Комментируя ситуацию, заместитель председателя правительства области Тимофей Гусев подчеркнул, что все службы сработали оперативно. Пробы на наличие вируса сделали незамедлительно. К 9 вечера территорию предприятия заблокировали, животные оттуда не вывозились. Эти меры позволили сохранить благополучную обстановку на второй по значимости площадке группы компаний «Адепт» - Великоновгородском мясном дворе.

Для предупреждения распространения вируса в районах введены ограничительные меры. В радиусе десяти километров от предприятия развернуты круглосуточные карантинные посты с полицейскими и специалистами ветеринарной службы. Весь транспорт проходит усиленный контроль и дезинфекцию. Следующим шагом станет уничтожение всего поголовья свиней на волотовском комплексе.

Чтобы предотвратить распространение вируса, в радиусе 10 километров от предприятия поголовье свиней уничтожат и в личных подсобных хозяйствах. Потери владельцам животных компенсируют из областного бюджета. Также на территории эпизоотического очага и в угрожаемых зонах введен запрет на убой животных, вывоз живых свиней и свиноводческой продукции, реализация и закупка животных у населения, заготовка кормов, все виды охоты, за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов. Все ограничения вводятся до 21 августа включительно.



