



Слушатели образовательного интенсива «Остров 10-21» вернулись из Владивостока



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Предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, чиновники и специалисты в области цифровых дисциплин стали участниками образовательной программы «Остров 10-21». В школе № 36 прошла пресс-конференция, во время которой новгородская делегация поделилась впечатлениями от поездки во Владивосток на остров «Русский», где проходило обучение. В течение 11 дней они активно участвовали в мастер-классах, слушали лекции, участвовали в клубной работе, рассказывали о своих разработках. Воспитанник Новгородского технопарка кванториум Арсений Мелещук в свои 16 лет успешно занимается 3D моделированием. Поездка во Владивосток дала ему много новых впечатлений и знаний.

На «Острове», рассказали журналистам участники проекта, использовались совершенно новые для российского образования форматы: ученые замеряли биометрические данные каждого студента, определяли уровень стресса, а искусственный интеллект формировал для каждого индивидуальную траекторию роста.

По мнению участников проекта «Остров 10-21», такое интенсивное и интересное обучение не может не приносить результаты. Так что ждем от них открытий и изобретений, которые изменят к лучшему жизнь людей в мире. В этом и была главная цель проекта.





