Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Слушатели образовательного интенсива «Остров 10-21» вернулись из Владивостока
Фото  Видео репортаж Видео
Предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, чиновники и специалисты в области цифровых дисциплин стали участниками образовательной программы «Остров 10-21». В школе № 36 прошла пресс-конференция, во время которой новгородская делегация поделилась впечатлениями от поездки во Владивосток на остров «Русский», где проходило обучение. В течение 11 дней они активно участвовали в мастер-классах, слушали лекции, участвовали в клубной работе, рассказывали о своих разработках. Воспитанник Новгородского технопарка кванториум Арсений Мелещук в свои 16 лет успешно занимается 3D моделированием. Поездка во Владивосток дала ему много новых впечатлений и знаний.
На «Острове», рассказали журналистам участники проекта, использовались совершенно новые для российского образования форматы: ученые замеряли биометрические данные каждого студента, определяли уровень стресса, а искусственный интеллект формировал для каждого индивидуальную траекторию роста.
По мнению участников проекта «Остров 10-21», такое интенсивное и интересное обучение не может не приносить результаты. Так что ждем от них открытий и изобретений, которые изменят к лучшему жизнь людей в мире. В этом и была главная цель проекта.
24.07.2018 17:52 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .