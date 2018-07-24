



В Поддорском районе прошло выездное заседание правительства Новгородской области Максим Петров



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Демографическая ситуация в Поддорском районе если не критическая, то, как минимум, оставляет желать лучшего. Как возродить интерес молодежи к селу, разбирались члены правительства.

Николай Евгеньевич сразу и не понял, что проведать его пришел губернатор области. На вопрос о самочувствии, пациент Поддорской ЦРБ жалуется на душную погоду, и не упускает возможности похвалить за заботу коллектив больницы. Сегодня здесь работает 80 человек, правда больше половины всех врачей - люди пенсионного возраста. Молодых кадров катастрофически не хватает, - делится наболевшим главврач Григорий Иванов.

Тему нехватки кадров продолжили обсуждать и на заседании правительства. Как привлечь в район новых специалистов, и удержать на селе молодежь – непростая, но одна из первостепенных задач для местной администрации. Еще бы, Поддарский район в области занимает восьмое место по площади, но остается последним (22-ым) по численности населения. Отсюда и низкие экономические показатели, и дефицит врачей в местной больнице.

«Где родился, там и пригодился», - чтобы к народной мудрости молодежь снова стала прислушиваться, в первую очередь нужны условия для их профессиональной подготовки, на месте – здесь, в селе. С начала года в районе заработал опорный центр по развитию дополнительного образования. В ближайшем же будущем правительство планирует распределить между муниципальными районами субсидии для создания лабораторных комплексов для техподготовки. Тем более что молодым людям, в том же Поддорье, это, оказывается, было бы весьма интересно.

Вместе с тем, не стоит забывать и о других социальных отраслях, той же культуре. Тем более, когда есть над чем работать. Андрей Никитин поручил в ближайшем будущем представить план развития знаменитого «Партизанского края». У музея должен появиться свой сайт, в программе новые праздники и фестивали, а в перспективе он вообще сможет принимать гостей круглогодично. Хорошие новости прозвучали и для сотрудников районного Дома культуры. Долгожданный ремонт, может быть сделан, уже в следующем году.

Заслушав доклады коллег об итогах работы в Поддорье и планах на будущее, губернатор Андрей Никитин отметил, что район за последнее время стал выглядеть привлекательнее как для жителей, гостей, так и для потенциальных инвесторов. Большая заслуга в этом, по мнению губернатора, принадлежит главе Елене Паниной. Вторая часть заседания была посвящена уже областной повестке, в том числе изменениям в региональном бюджете. Региональный министр финансов Елена Солдатова рассказала об увеличении субсидий из федерального центра почти на 170 миллионов рублей. Деньги пойдут на развитие коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода и новгородского района: на строительство магистрали водопровода и прилегающих сооружений, а также второй очереди насосной станции третьего подъема в Деревяницах и биологические очистные сооружения в Новоселицах.



