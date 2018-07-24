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С первого сентября в новгородских школах начнут работать педагоги – участники Всероссийской программы «Учитель для России»
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Уже с первого сентября в новгородских школах начнут работать педагоги – участники всероссийской программы «Учитель для России». Соответствующее соглашение об этом сегодня подписали губернатор области Андрей Никитин и председатель Северо-Западного банка «Сбербанк России» Виктор Вентимилла Алонсо.
Программа реализуется при поддержке благотворительного фонда Сбербанка. Для этого финансовое учреждение уже выделило Новгородской области семь миллионов рублей. Они пойдут на обучение участников и стимулирование их во время работы. Программа успешно действует в других регионах России, но на Северо-Западе Новгородская область стала первопроходцем.
В знак начала реализации программы в Новгородской области Сбербанк передал директору универсальной научной библиотеки Надежде Гунченко книги. Всего их будет более тысячи экземпляров, предназначенных, в том числе, и для районов области. Как пояснил на брифинге для журналистов министр регионального образования Павел Татаренко, участником программы «Учитель для России» может стать любой. Главное условие – желание и умение работать с детьми. Школы в районах области они выбирают сами. С первого сентября к преподаванию приступят не менее 20 человек. Среди них будут не только новгородцы, но и выпускники ведущих вузов страны, а также люди, которые решили посвятить себя педагогике. У кого нет профильного образования, пройдут специальную подготовку. Стимулом для участия в программе станут доплаты к заработной плате учителя из областного бюджета и благотворительного фонда Сбербанка. Также на встрече Андрей Никитин и Виктор Вентимилла Алонсо обсудили сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса, поддержку новгородских производителей, которых затронул вирус африканской чумы свиней.
24.07.2018 18:47 











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