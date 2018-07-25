



В Новгородской области подвели итоги Единого Государственного экзамена



Фото Видео

В Новгородской области подвели итоги Единого Государственного экзамена. В этом году его сдавали больше 2,5 тысяч человек и только трое получили неудовлетворительные оценки. Теперь их допустят к аттестации только в сентябре. Отличников же, напротив, было как никогда много. Сто баллов заработали 44 ученика, это почти в три раза больше, чем в 2017-ом.

Среди учебных заведений, лучший результат показали выпускники новгородского лицея-интерната. Самые высокие оценки там получили десять учеников, в их числе и Оксана Нырка, которая набрала сто баллов сразу по двум предметам: по русскому и английскому языкам.





