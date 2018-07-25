



В Великом Новгороде открылся российско-итальянский семинар специалистов по реставрации фресок Юрий Левиков



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Среди организаторов семинара – Новгородский музей-заповедник, Государственный Эрмитаж, центр Эрмитаж-Италия и Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге.

Новгородским и петербургским реставраторам есть чем удивить коллег из Италии, как говорили на открытии семинара, гости приехали приобщиться к чуду, ведь нашим мастерам порой приходится из руин вынимать мельчайшие фрагменты фресок и собирать их заново. Впрочем, проблем для обсуждения – десятки, досконально обсудить их за несколько дней вряд ли удастся, но, по крайней мере, этот разговор начнут.

В программе конференции 13 докладов. Новгородцы расскажут о беспрецедентной реставрации церкви Благовещения на Городище и храма Спаса на Нередице, раскопках на территории древних святынь. В свою очередь итальянские исследователи планируют остановиться на реставрации шедевров эпохи Возрождения и продолжить рассказ о сохранении настенной живописи Ватикана. Реставрировать фрески на Аппенинах начали еще в 17 столетии, и если раньше красочный слой укрепляли, вгоняя в стены специальные гвозди, то теперь действуют гораздо более аккуратно, используя современные смолы и клеи. Ведь самое главное – сохранить живопись максимально полно и желательно на тех же стенах, где она располагалась изначально.

Предполагается, что участники российско-итальянского семинара увидят древние новгородские святыни, в том числе храм Спаса Преображения на Ильине улице постройки 14 столетия, где бережно хранят фрески Феофана Грека.



