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В Великом Новгороде прошла энергетическая конференция
Олеся Иванова
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Быстро и качественно получить доступ к электросетевой инфраструктуре региона – главная цель энергетической конференции, которая сегодня прошла в Великом Новгороде. Среди организаторов мероприятия - аппарат полномочного представителя Президента в северо-западном федеральном округе, «МРСК Северо-Запада» и правительство Новгородской области. В числе основных задач встречи – сблизить позиции энергетиков, бизнеса и власти.
Минимум затрат, максимум доступности, - под таким лозунгом проходит третья энергетическая конференция. Откровенный разговор между представителями энергосистемы, бизнеса, чиновниками и законодателями в результате должен помочь синхронизировать работу всех сторон диалога.
Создание привлекательного инвестиционного климата не должно остаться на словах, и если тарифы на уровне региона снизить не возможно, то дать налоговые послабления тем, кто хочет строить новые производства или наращивать мощности уже существующих – вполне. Первый шаг областное правительство сделало, раньше максимальный льготный период, а это 7 лет, предоставляли при сумме вложений от 15 миллиардов, сегодня эта цифра снижена в 10 раз. Впрочем, не отстают и энергетики, тому в подтверждение результаты предыдущих энергоконференций.
В этом году энергетики подписали еще 12 соглашений, только на инвестплощадке в Окуловке планируют реализовать 8 новых проектов, в их числе строительство фармацевтического завода, комплекса теплиц, производства по изготовлению пластиковой тары.
В этом году конференция собрала около 130 участников. Все озвученные предложения, обещают организаторы, войдут в основу будущих инвестиционных программ «Новгородэнерго», а значит помогут максимально эффективно использовать возможности распредсетевого комплекса.
Кстати, еще один результат подобных встреч – дополнительные вложения в развитие не только регионов, но и самого электросетевого комплекса. Чем больше нагрузка, тем больше прибыль у энергетиков, а значит возможность инвестирования, в том числе в современное цифровое оборудование. Так, к примеру, в этом году «МРСК Северо-Запада» намерена потратить на него 6 миллиардов рублей.

25.07.2018 18:32 











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