



Отделы полиции Новгородской области пополнились молодыми кадрами



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Отделы полиции Новгородской области сегодня пополнились молодыми кадрами. 47 выпускников ВУЗов Министерства Внутренних дел в торжественной обстановке получили служебные удостоверения. К работе непосредственно на местах они приступят в начала августа. А сегодня руководство регионального управления и ветераны МВД поздравили лейтенантов с окончанием учебы и пожелали им добросовестно выполнять свои обязанности, следуя букве закона.

Служить выпускникам полицейских ВУЗов предстоит в территориальных отделах полиции. Работать они будут дознавателями, следователями, участковыми, в уголовном розыске, в отделах экономической безопасности и других подразделениях. Для одних служба в полиции стала продолжением семейной традиции, для других - мечтой с детства. Например, Илья Никитин всегда хотел стать полицейским. Санкт-Петербургский университет МВД он закончил с красным дипломом, специализацию выбрал по защите информации.

После окончания университета Илья решил вернуться домой в Боровичи. Местом его службы станет отдел экономической безопасности. Такого специалиста коллеги ждут с нетерпением. Ведь даже во время учебы лейтенант успел проявить свои профессиональные навыки, за что сегодня Сергей Коломыцев вручил ему почетную грамоту регионального управления.

Со своей стороны молодые полицейские обещали с гордостью нести звание защитника правопорядка, перенимать опыт от наставников и делиться с ними полученными новыми знаниями.



