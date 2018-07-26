



Великий Новгород отмечает День бересты



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Дата была выбрана неслучайно: именно 26 июля в 1951 году в Новгороде нашли первую берестяную грамоту. В память об этом на месте ныне засыпанного знаменитого Неревского раскопа на улице Великой был установлен памятный знак. А последние восемь лет, на торжественный митинг здесь собираются археологи и историки, сотрудники музеев и представители общественности.

Грамоты продолжают находить и по сей день. Только нынешним летом в городе обнаружили шесть писем из прошлого. Кстати, последняя находка была сделана буквально накануне и стала 1108-ой берестой в коллекции новгородских археологов. Отметим, что, по мнению некоторых исследователей, земля древнего города может хранить в себе еще около 20-ти тысяч грамот.



