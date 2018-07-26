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В Великом Новгороде завершился российско-итальянский семинар, посвященный актуальным проблемам реставрации фресковой живописи
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В Великом Новгороде завершился российско-итальянский семинар, посвященный актуальным проблемам реставрации фресковой живописи. Его участники подвели итоги работы. Как отметил один из организаторов - генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, встреча специалистов двух стран оказалась более чем успешной, и обмен опытом наверняка пойдет на пользу всем участникам семинара.
Впереди – продолжение двустороннего общения. Представители Государственного Эрмитажа отправятся на конференцию в Италию, а в ноябре специалисты с Аппенинского полуострова станут желанными гостями на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Двустороннее общение с Италией продолжится и для Великого Новгорода: директор Института культуры Италии в Санкт-Петербурге Паола Чони не скрывала, что за время работы семинара нашла общий язык с представителями Новгородского университета.
А для Новгородского музея–заповедника продолжится тесное взаимодействие с Государственным Эрмитажем. Новые планы Михаил Пиотровский и Наталья Григорьева обсуждали уже сегодня, но озвучивать их пока не стали, посчитав это преждевременным.

26.07.2018 18:10 











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