



В Великом Новгороде завершился российско-итальянский семинар, посвященный актуальным проблемам реставрации фресковой живописи



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В Великом Новгороде завершился российско-итальянский семинар, посвященный актуальным проблемам реставрации фресковой живописи. Его участники подвели итоги работы. Как отметил один из организаторов - генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, встреча специалистов двух стран оказалась более чем успешной, и обмен опытом наверняка пойдет на пользу всем участникам семинара.

Впереди – продолжение двустороннего общения. Представители Государственного Эрмитажа отправятся на конференцию в Италию, а в ноябре специалисты с Аппенинского полуострова станут желанными гостями на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Двустороннее общение с Италией продолжится и для Великого Новгорода: директор Института культуры Италии в Санкт-Петербурге Паола Чони не скрывала, что за время работы семинара нашла общий язык с представителями Новгородского университета.

А для Новгородского музея–заповедника продолжится тесное взаимодействие с Государственным Эрмитажем. Новые планы Михаил Пиотровский и Наталья Григорьева обсуждали уже сегодня, но озвучивать их пока не стали, посчитав это преждевременным.



