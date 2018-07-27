



Георгиевский собор Юрьева монастыря продолжает открывать свои тайны Юрий Левиков



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Уже не первый год продолжаются масштабные археологические раскопки близ Георгиевского собора Юрьева монастыря. Если в минувшем сезоне специалисты обследовали территорию вдоль южной стены храма, то теперь изучают культурный слой вдоль северной стены.

Ни для кого не секрет, что возле храмов в древности часто размещали погребения - прямо вдоль стен, чем ближе, тем почетнее. Георгиевский собор – не исключение, археологи и тут обнаружили средневековое кладбище – деревянные колоды с останками упокоившихся монахов и каменные саркофаги привилегированного некрополя.

Домонгольских новгородских саркофагов известно всего около двух десятков, а тут разом 4. А в общей сложности этом сезоне здесь обнаружили 25 погребений, как одиночных, так и групповых. Сложенные из 6 обтесанных плит каменные усыпальницы зачастую становились последним пристанищем для целых семейств.

Здесь же, порой прямо через могилы, идут фундаменты ризницы, возведенной в 20-ые годы 19 столетия и разобранной спустя сотню лет. Как прежде под вскрытым внутри храма полом времен архимандрита Фотия, так теперь рядом с фундаментом ризницы того же периода, но с внешней стороны постройки, археологи обнаружили фрагменты старинных фресок 12 века, сбитых 2 века назад во время большого ремонта. И даже - лик святого, что, конечно, особо ценится.

К слову, работы в этом году не станут финальной точкой раскопок около Георгиевского собора, по оценкам археологов им может потребоваться еще не один сезон.



