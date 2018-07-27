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«Мир равных возможностей» – под таким названием в Великом Новгороде прошел пятый открытый форум региональной прокуратуры
Олеся Иванова
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«Мир равных возможностей» – под таким названием в Великом Новгороде прошел пятый открытый форум региональной прокуратуры. Главной темой стало обеспечение прав инвалидов. Сегодня в нашей области к этой категории относится каждый десятый житель, причем если с годами общее число людей с ограниченными возможностями сокращается, то детская инвалидность, напротив, растет.
За сухими цифрами в докладе прокуратуры (а только в этом году выявлено больше 100 нарушений и направлено 38 исков в суд), реальные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются новгородские инвалиды. Чаще всего про них забывают, когда формируют списки на предоставления лекарств и средств реабилитации, и почти не думают, когда закупают общественный транспорт.
Впрочем, даже там где пандусы есть, спуститься или подняться по ним, порой, не возможно, настолько велик угол наклона. В качестве примера – надземный переход на железнодорожной станции в Чудово и только что отремонтированный подземный у вокзала в областной центре.
Еще одна пока непреодолимая трудность - устройство на работу. Несколько лет назад в региональном бюджете была предусмотрена статья, согласно которой предприниматель получал дотации в случае, когда трудоустраивал инвалида. Сегодня финансовых средств на это нет, люди с ограниченными возможностями становятся людьми с ограниченными правами.
Исправить ситуацию, по словам губернатора, мог бы центр профподготовки, его глава региона видит как второй этап реабилитационного центра в Юрьево. Напомним, в этом году там удалось увеличить число мест с 50 до 100 и закупить новое современное оборудование. В планах на будущее – удобные коляски и экзопротезы, нехватка которых – это проблема на всей страны, разрабатывать и производить самим.
Современные средства реабилитации, уверен Андрей Никитин, - это не только шанс на выздоровление, но и интеграция инвалидов в нормальную среду. Впрочем, здесь уже дело не только за властью, но и за обществом в целом. Именно его отношение к инвалидам и есть показатель его здоровья.

27.07.2018 17:30 











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