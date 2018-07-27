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В Великом Новгороде состоялось заседание комиссии по противодействию нелегальному товарообороту
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В два с половиной триллиона рублей на сегодняшний день оценивается в России незаконный оборот промышленной продукции. Такую статистику привел сегодня губернатор Андрей Никитин на заседании комиссии по противодействию нелегальному товарообороту. В нашем регионе за первое полугодие уже изъято больше двух тонн пищевых продуктов и продовольственного сырья.
Один из наиболее ярких примеров борьбы с нелегальным производством товаров отмечен в Окуловском районе. Там полицейские выявили подпольный цех по пошиву одежды с использованием известных брендов. Всего с начала года надзорные органы выдали более 150-ти предписаний о приостановке торговли, 28 из них касались как раз контрафакта. Обсудили на заседании и темпы роста законного производства. Показатели области на фоне соседей выглядят неплохо, но задача до конца года: поднять их по отношению к 2017 году еще на три процента.
Подводя итоги, Андрей Никитин предложил пригласить на следующее заседание глав районов, чьи территории граничат с соседними регионами. Вместе с ними комиссия должна принять конкретные меры по пресечению ввоза незаконных товаров на территорию области.

27.07.2018 17:59 











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