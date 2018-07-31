



Андрей Никитин обсудил проблемные вопросы Мошенского района с его главой Алексеем Кондратьевым Аэлита Тошкина



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С острых проблемных вопросов начал свою встречу с главой Мошенского района Алексеем Кондратьевым губернатор Андрей Никитин. В одном из самых отдаленных от областного центра районе накопилось немало серьезных проблем. Глава региона перечислил их по пунктам: самые низкие в области заработные платы, снижение производства объемов сельхозпродукции, низкий уровень темпов диспансеризации населения. А ведь в Мошенском районе живет немало людей преклонного возраста.



Андрей Никитин пообещал поддержку в выделении для Мошенского района мобильного Фельдшерско-акушерского пункта. Что же касается повышения зарплат и уровня жизни, то без разработки экономически обоснованных проектов и привлечения инвесторов здесь не обойтись. Глава района не скрывал, что это сложно, и без помощи областных властей ситуацию не переломить, потому что бизнес не спешит приходить в Мошенское. Прежде всего из-за отдаленности, отсутствия железной дороги и природного газа.



По словам Алексея Кондратьева, интерес у питерских предпринимателей наладить в Мошенском районе производство маточного поголовья сиговых и лососЁвых есть. Инвесторы готовы вложить полмиллиарда рублей в этот проект. Губернатор взял на контроль это предложение, как и проект местной администрации о создании в районе крупнейшего на Северо-Западе дома-интерната для людей преклонного возраста. Проект реконструкции здания бывшего ПМК под социальное учреждение уже готов. Алексей Кондратьев считает, что достойный уход и лечение люди третьего возраста смогут получать и из соседних регионов.



