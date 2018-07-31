



Новгородские юные спасатели вернулись с победой Юрий Левиков



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Сегодня в областном правительстве чествовали представителей новгородской команды, ставших абсолютными чемпионами 14 Всероссийского полевого лагеря "Юный спасатель". Все они - студенты технологического колледжа по специальности "Пожарная безопасность". Впрочем, за пять дней испытаний им пришлось показать себя на многих направлениях, связанных с работой МЧС.



Отметим, что за право называться лучшей на соревнованиях боролись команды из 11 регионов. Юные спасатели проходили испытания в природных условиях, показывали свое умение действовать при чрезвычайной ситуации техногенного характера.



Новгородцы особо отличились в поисково-спасательных дисциплинах. Сегодня губернатор Андрей Никитин поздравил победителей всероссийских соревнований и вручил благодарственные письма: как участникам новгородской команды, так и их наставникам, подготовившим студентов к преодолению суровых испытаний.



