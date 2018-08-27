



У дворца культуры и молодежи «Город» прошел праздник МЧС Ирина Демендеева



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К началу нового учебного года сейчас приурочено много событий. Так, в минувшие выходные у дворца культуры и молодежи «Город» прошел праздник МЧС. Его целью было привлечь внимание маленьких новгородцев к мерам пожарной безопасности и одновременно отработать возможное ЧП в здании ГДК.

Такую противопожарную технику можно увидеть лишь во время крупных ЧП. Но в этот раз спасатели сделали исключение и вывезли машину на площадку у Дворца культуры и молодежи «Город», чем с удовольствием воспользовались юные новгородцы. Когда еще доведется посидеть в настоящей пожарной машине, прокатиться на подъемнике или подержать противопожарный рукав?

То, что для детей - забавное приключение, для спасателей - ежедневная работа, связанная с риском для жизни, иногда гибелью и ущербом, который огонь приносит людям. Взять хотя бы вот этот светоотражательный костюм. Последний раз его использовали во время тушения пожара на территории «Волны». Иначе в горящее здание было просто не войти.

В легкой игровой форме дети легче понимают и запоминают информацию, - уверены спасатели. Катаясь на квадрацикле или забираясь в АЦ, они не будут бояться обращаться за помощью к спасателям.

А это уже учения во дворце культуры и молодежи «Город». Дети и взрослые могли увидеть, как происходит тушение, а спасатели лишний раз отработать свои умения. По легенде, пожар возник на первом этаже здания. Часть посетителей успели выбраться, но несколько человек, спасаясь от огня, оказались на крыше. Благодаря информации об этом от сотрудников дворца культуры, пожарные сразу пригнали на место спецтехнику, которая и спасла людей. Так что, во время этой тренировки все прошло по плану. Удались и учения, и, судя по числу гостей, праздник перед началом нового учебного года.



