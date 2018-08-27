



Малая Вишера отметила 175-ую годовщину со дня основания Анжелика Королева



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Центральную площадь Малой Вишеры привычно украшал надувной паровоз, приобретенный к предыдущей круглой дате. Как наглядное напоминание о том, что происхождением город обязан железной дороге. Кстати, не намного уступая ей в возрасте. Станция-юбиляр появилась на ветке Санкт-Петербург - Москва аж 175 лет назад.

Милая Малая Вишера, если кто не слышал, вошла в историю не только славными фактами официальной биографии, но и мистическими эпизодами. Говорят, в этих местах видели НЛО, призраков, и даже Снежного человека.

О встречах с йети, которых здесь называют Авдошками, рассказывали очевидцы, вполне заслуживающие доверия. Местный писатель Олег Иванов, видевший их и своими глазами, в свое время описал эти истории в документальной книге. Так что в реальности Снежных людей тут сомневаться не принято.

Авдошек в Маловишерском районе не видели уже лет 20. Предполагается, что из-за активного освоения леса, они ушли в более глухие места. Впрочем, теперь о встрече с реликтовым существом может рассказать любой, кто здесь был.

Скульптуру Авдошки, каким его увидели художники, по описаниям очевидцев, в Малой Вишере открыли как раз ко Дню города. Снежный человек сделан из антивандальных полимерных материалов, по обещанию создавшей его питерской фирмы, крепких, как сталь. Районные власти собираются развивать бренд для привлечения туристов. Ставку, конечно, делают не только на это. Инвесторы (вопрос уже решенный) ожидаются сразу на двух стекольных заводах. В Малой Вишере - москвичи собираются производить медицинское стекло, в Большой Вишере - бизнесмены из Северной столицы будут делать железнодорожные контейнеры. Ну а власти тем временем продолжат создавать комфортную среду.

О репутации юбиляра лучше всего говорят, желающие его поздравить, гости. Малая Вишера в свой День рождения приняла поздравления от областных и районных властей, руководства побратима - Калининского района Петербурга, духовенства, и, отдельные, от самих горожан. Их признание в любви, ценность города подтверждало, во всех смыслах, громче всего.



