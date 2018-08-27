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Губернатор Андрей Никитин встретился с представителями ветеранских организаций
Олеся Иванова
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Вопросы лекарственного обеспечения и нехватки узких специалистов, передача полномочий по транспорту на места и новый музей воинской славы. Это далеко не все темы, которые сегодня удалось обсудить во время встречи губернатора региона и представителей ветеранских организаций.
В январе Великий Новгород будет отмечать 75-летие со Дня освобождения, а кроме как Зала воинской славы у нас и экспозиций нет, сетуют ветераны. Согласен с вашей претензией, - отвечает Андрей Никитин, и обещает новый музей, посвященный истории Великой Отечественной уже к 2021 году. Далее - от истории к современности. Люди жалуются: не хватает скверов и мест для отдыха, пенсионерам на лавочке посидеть негде, машины заполонили дворы и улицы, а нужные маршруты общественного транспорта, напротив, зачем-то отменяют.
Что касается отмененных маршрутов, и тут уже губернатор, скорее обращается с посылом не к ветеранам, а к чиновникам, то с этим надо разобраться. Да и вообще, считает Андрей Никитин, полномочия по транспорту должны быть не в области, как сейчас, а на местах.
А что будет с нашими льготами? - спрашивают ветераны, когда заходит откровенный разговор о бюджете и долгах, набранных за последние 10 лет. Все преференции, обещает Никитин, область сохранит. А за льготными лекарствами так и будем ездить в город? - спрашивают уже жители Кречевиц. И это еще один вопрос, который глава региона просит взять своих коллег на карандаш. Здесь же речь заходит о доступности всей медицины.
А может Вы мне что-то посоветуете? - обращается Андрей Никитин к участникам встречи, - вы город знаете как никто, за него болеете, то, что нужно исправить – видите. Хотелось бы, чтобы люди не уезжали, - доносятся голоса из разных уголков зала, - да и сделайте вы уже гостиницу из этой бани на Великой.
За полтора часа общения представители ветеранских организаций задали главе региона в общей сложности около полутора десятков вопросов, причем по части из них договорились получить ответ в октябре. Подобные встречи с Андреем Никитиным, по просьбе ветеранов, теперь будут проходить раз в полгода. Впрочем, еще на этой неделе, если верить плану работы губернатора, он намерен пообщаться с медиками, педагогами и горожанами.

27.08.2018 17:53 











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