



В Великом Новгороде, как и по всей стране, прошел Всероссийский Урок безопасности



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В школу №36 пришли люди, отвечающие за спасение людей во время пожаров, аварий и водных происшествий. Сотрудники МЧС напомнили ребятам, как вести себя в случае ЧП. Самое простое и самое главное - звать на помощь. Иногда дети боятся делать это - хотя бы потому, что некоторые сами провоцируют происшествие. Впрочем, в основном ребята в школах учатся сознательные, и многие не раз видели спасателей в деле.

Открытый урок безопасности сопровождался показом видео и демонстрацией рабочей одежды спасателей. Эти костюмы (спасатели называют их боёвками) защищают пожарных от огня и высоких температур.

Некоторые костюмы и средства индивидуальной защиты ребятам даже позволили примерить. Реакции школьников спасатели остались довольны – благодаря этому дети лучше запомнят пройденный материал.



