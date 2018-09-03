



В Псковском микрорайоне Великого Новгорода торжественно открылась новая современная школа Анжелика Королева



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25 тысяч юных жителей Великого Новгорода приступили к занятиям в своих школах. Три тысячи из них сели за парты в первый раз. Первых учеников приняла и новая школа в Псковском микрорайоне. Ее торжественное открытие состоялось 1 сентября.

На первой линейке школы №37 Великого Новгорода, яблоку, и в самом деле, было бы некуда падать. В 46 классов нового учреждения образования зачислены тысяча 98 учеников.

Педагогов, учеников и родителей - новоселов поздравляют областные и городские власти, строители, (которых хоть самих поздравляй, новую школу Трест-2, возвел в два раза быстрее нормативных сроков, еще полтора года назад, - напоминает мэр, - на этом месте был пустырь). Историческое событие, как характеризовали его официальные лица, почтила присутствием даже уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Новая школа, как стало известно на линейке, будет носить имя Героя Советского Союза Игоря Каберова. Стать летчиком-ассом он мечтал с детства, - рассказали взрослые детям. Того же - добиваться своей мечты – желают и ученикам 37-ой. Тем более, что условия позволяют. В большой, современной, технически оснащенной школе, как говорится, есть всё, вплоть до напольных шахмат и диванов в рекреациях.

4 «А» перешел в новую школу, из соседней 31-ой, всем составом, включая классного руководителя. Впрочем, первый урок на новом месте проведет не она. Эта честь доверена почетным гостям. У 4-ого «А» - Урок доброты, в одноименном кабинете даёт сама детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Обсуждать и планировать добрые дела – основная задача таких занятий. Впрочем, пока это первый и единственный как Урок, так и Кабинет доброты… на всю страну. Новая новгородская школа и в этом смысле – передовая. Проект, поддержанный Анной Кузнецовой, был придуман, что называется, буквально на днях – на Форуме «Рубеж» в Калужской области - «Молодежкой» Общероссийского Народного Фронта.



